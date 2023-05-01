"تجارية القليوبية": الرئيس السيسى يولى أهمية خاصة بدعم العمالة غير المنتظمة

القليوبية إبراهيم سالم

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، اليوم الإثنين 1 مايو 2023، والتي تهدف إلى دعم العامل المصري والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس السيسي منذ توليه، وهو يعطى اهتماما خاصا بالعمال وخاصة العمالة غير المنتظمة، من خلال تأمين مستقبلهم، فقد وجه الرئيس اليوم، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة على أن يتم تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، وصرف إعانة عاجلة تقدر نحو 1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية، بعد اكتمال الإجراءات القانونية، مما يؤكد أن القيادة السياسية تعطى للعامل مكانة متميزة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف "الفيومي"، أن الرئيس السيسي، يتابع بكل اهتمام كل ما يخص العامل المصري، انطلاقا من رؤية مصر للجمهورية الجديدة والتي يحتل فيها العامل المصري ركن أساسي من أركان نجاح الدولة المصرية، لافتا إلى أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات، فهذا القرار جاء بمثابة إجراء لحماية عمال مصر، في الظروف الراهنة، ويؤكد مدى حرص الرئيس السيسي على دعم العمال بكل قوة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية، أن الرئيس السيسي، حرص على توجيه الوزارات والقطاعات العمالية كافة بتنفيذ مبدأ نسبة الـ5% من أصحاب ذوي الهمم لتشغلهم وإعدادهم ليكونوا قيمة مضافة تخدم نظرية الرقي للعمل، فدائما ما يحرص فخامة الرئيس على دعم العمال والوقوف بجانبهم.