بدء التفعيل التجريبي لمنظومة الجمع المنزلي للقمامة في العرب القديم ببورسعيد

أكد الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد، أن فرق العمل الميدانية فى الحى برئاسة مدحت صالح، بدأت التفعيل التجريبى لمنظومة الجمع المنزلى للقمامة من منطقة العرب القديم بشارعى كسرى والأزهار بنطاق الحى.

وأوضح رئيس حى المناخ، أن آلية عمل المنظومة تشمل مرور سيارات النظافة الخاصة بالحى على المناطق المستهدفة، ثم يبدأ عمال الحى بجمع القمامة من المنازل لعدم إلقائها بالشوارع، ونقلها من خلال السيارة فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية، وللحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى بنطاق الحى.

وناشد الدكتور منصور بكرى، الأهالى بالتعاون مع الحى؛ حيث يعد المواطن والحى طرفى نجاح المنظومة، مؤكداً على أن خطة تنفيذ المنظومة تدريجية لتشمل كل المناطق تباعا وذلك بالتوازى مع أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس ورفع الصناديق بالشوارع بنطاق الحى.