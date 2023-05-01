اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 11:38 م
أكرم القصاص
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المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب بمحاكمة الاحتلال على اغتيالاته للفلسطينيين

الإثنين، 01 مايو 2023 10:30 م
المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب بمحاكمة الاحتلال على اغتيالاته للفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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حمل ‏المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، حكومة اليمين المتطرف المسؤولية الكاملة عن جرائم الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال، والتي كان آخرها إعدام الفتى جبريل اللدعة من مخيم عقبة جبر صباح اليوم.


وأضاف المجلس - في بيان صحفي - أن تكرار عمليات القتل والاغتيالات، وحصار مدينة "أريحا" منذ أكثر من أسبوعين، وممارسة عمليات القتل في المناطق كافة ، تستدعي من المؤسسات الدولية والحقوقية التحقيق بهذه الجرائم والانتهاكات، وفضح الاحتلال، وتقديم قادته إلى محاكم جرائم الحرب.


وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

المجلس الوطني الفلسطيني

جبريل اللدعة

إغتيال جبريل اللدعة



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