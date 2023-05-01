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البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة المقبلة لن يرى فى مصر

الإثنين، 01 مايو 2023 11:20 م
البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة المقبلة لن يرى فى مصر الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
كتب محمود راغب

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صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه سوف يحدث خسوف شبة ظل للقمر يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهرشـــوال لعام 1444هـ. 

تغطي منطقة شبه ظل الأرض 96,4 ٪ تقريباً من سطح القمر، ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب وشرق قارة أوربا –  قارة أستراليا –  معظم قارة أسيا – قارة أفريقيا – المحيط الباسفيكي – المحيط االأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته.

 


البحوث الفلكيه

معهد الفلك

خسوف القمر

خسوف



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