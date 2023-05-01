اعرف الشروط الدورة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، بقيادة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن استمرار تسجيل المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية والتى يستمر التقديم فيها حتى 31 مايو 2023، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح وقوى على كوكب الأرض حتى أصبح خطرا حقيقيا يهدد العالم أجمع.

يأتى فى إطار مشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وإيجاد حلول مستدامة وذكية لمشكلات الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحرارى والزراعة المستدامة والمياه وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار والتكيف مع التغيرات المناخية وترميم واستعادة النظام الإيكولوجى.

وجاءت شروط مشاركة المشروعات فى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقليوبية، على النحو التالي:

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة.

- أن يكون تم تنفيذ المشروع بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة.

- أن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر".

- وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به.

- تقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جوائز أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022.

- تقديم إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أية دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وذلك فى حالة المشروع الذى يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة.

- يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إلعلان النتيجة.

أما عن الفئات المستهدفة للمشروعات فهي:

- فئة المشروعات كبيرة الحجم.

- فئة المشروعات المتوسطة.

- فئة المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة".

- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.