اليوم السابع
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إصلاح كسر مفاجئ بخطى مياه شرب وصرف فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإثنين، 01 مايو 2023 01:12 م
إصلاح كسر مفاجئ بخطى مياه شرب وصرف فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية إصلاح الكسر المفاجئ
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أنهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، أعمال الإصلاح للكسر المفاجئ بخط مياه شرب 8 بوصة، وآخر لخط صرف صحي بشارع البنك بمدينة المستقبل.
 
وورد بلاغ بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه شرب بوصة عمارة 52، بالإضافة إلى حدوث كسر آخر بخط صرف 8بوصة، ما نتج عنه تراكم مياه بشارع البنك بمدينة المستقبل.
 
وعلى الفور انتقلت فِرَق الطوارئ بالشركة لإصلاح الكسر وصرف المياه المتراكمة نتيجة الكسر المفاجئ، واستمر العمل طوال يوم امس حتي الساعة الثامنة مساءا.
كما أنهت الشركة صيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ومدينة القنطرة غرب بعد انقطاعها 12 ساعة.
وسبق وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناه، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة القنطرة غرب وضواحيها وذلك لمدة 12 ساعه اعتبارا من الساعة 8 مساء امس الاحد   وحتى الساعة 8 من صباح اليوم الإثنين .
 
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال الصيانه لخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب.
وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

الاسماعيلية

القنطرة غرب

مدينة المستقبل

انقطاع مياه الشرب

مياه القناة

الصرف الصحى



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