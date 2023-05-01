اليوم السابع
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أكرم القصاص: الرئيس لخص كل تساؤلات تشغل المصريين في كلمته بعيد العمال

الإثنين، 01 مايو 2023 08:01 م
أكرم القصاص: الرئيس لخص كل تساؤلات تشغل المصريين في كلمته بعيد العمال الكاتب الصحفي اكرم القصاص
كتب محمد شعلان

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أكد الكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لخص الكثير من التساؤلات التي تشغل بال المصريين الفترة الماضية خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال، مؤكدا أن كلمة الرئيس مهمة وتوجه رسالة طمأنه للمصريين.
 
وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الشعب المصري ينتظر هذه الرسائل من الرئيس، والاستماع إلى حرصه للرد على ما يجري من تساؤلات حول وضع الاقتصاد والمنطقة والإقليم، مستشهدا بتأكيد الرئيس المستمر على القدرة على العبور من أي أزمة طالما الشعب على قلب رجلا واحد.
 
وأشار أكرم القصاص، إلى أن الرئيس السيسي يستعين بخبرة أكثر من عشر سنوات من وحدة المصريين وما أعقبها من انجازات والقضاء على الإرهاب وجهود تعمير سيناء والعمل على عودة السياحة، مؤكدا أن مصر لديها قدرات ولديها وجهة نظر في تطوير قدرات الجيش المصري.
 
واستكمل: "مصر لديها وجهة نظر بعيدة المدى وتقوم على تغليب العقل والتفاوض وعدم التدخل في شئون الاخرين للشعب السوداني، ورؤية مصر تنطلق من تجارب 10 سنوات الشعب المصري فيها موحد ويقف خلف الدولة، ورسالة الرئيس اليوم، واضحة ومنطلقة من تجارب كثيرا".
 

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