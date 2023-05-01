أخبار البورصة اليوم الاثنين 1-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 1-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك.

البورصة تخسر 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 83.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 7.87%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 55.1 مليون جنيه، 99.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 108.9 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 17310 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 20685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 7203 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 2995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 4540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3574 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 124 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

دايناميك

قررت إدارة البورصة المصرية، الموافقة على تعليق قيد شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية بسجل العضوية بالبورصة المصرية - مع ما يترتب على ذلك من آثار – بناءً على طلب الشركة، وكذلك الموافقة على شطب قيد شركة مشرق لتداول الأرواق المالية من سجلات العضوية بالبورصة، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (08) لسنة 2023 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 4585 سهم، مليون سهم، 255 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 17.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بذات الشركة 18.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان عدد 95 ألف سهم، 315 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 500 ألف سهم، 28 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 500 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 1.05 مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.57%، شراء الثانية عدد 4.1 مليون سهم خزينة.

أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء المساهم سمو للاستشارات سهم 500 ألف سهم بسعر 1.324 جنيه بقيمة إجمالية 662 ألف جنيه ليرتفع حصة المساهم من 2.9% إلى 3.08%، وتم تنفيذ صفقة على شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 2.1 مليون سهم بسعر 0.239 جنيه بقيمة إجمالية 504 مليون جنيه ليرتفع حصة المساهم من 9.682% إلى 10.006%، وتم تنفيذ صفقة على شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بيع المساهم أيوب عدلي أيوب مليون سهم بسعر 1.8084 جنيه بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه لتنخفض حصة المساهم من 25.0246% إلى 24.619%، وتم تنفيذ صفقة على شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023، حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 17.7 مليار جنيه مقابل 12.3 مليار جنيه بنسبة نمو 45%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.4 مليار جنيه مقارنةً مع 762 مليون جنيه بنسبة نمو 86%، وأرجعت الشركة زيادة الأرباح نتيجة خلق أنسب تشكيلة للمنتجات بما يتوائم مع أفضل الأسعار ومتطلبات السوقين المحلي والعالمي، والذي انعكس على التطور الإيجابي والمضطرد لرقم المبيعات فضلًا عن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 174 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل 126.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 137%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.1 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر بقيمة 10 ملايين جنيه العام الماضي بنسبة نمو 290%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إيرادات بلغت 186.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل 153.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 21.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 31 مليون جنيه مقارنةً مع أرباح بقيمة 24.4 مليون جنيه العام الماضي بنسبة نمو 26.9%.

وحققت شركة مطاحن مصر العليا، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 93 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل ربح قدره 83.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 485.1 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل 412.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 118%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 72.3 مليون جنيه مقارنةً مع أرباح بقيمة 68.5 مليون جنيه العام الماضي بنسبة نمو 106%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، إيرادات بلغت 185.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى مارس عام 2023 مقابل 154.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 120%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 89 ألف جنيه مقارنةً مع خسائر بقيمة 108 آلاف جنيه العام الماضي.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، تفويض العضو المنتدب التنفيذي في التفاوض مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن أسعار تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، في ضوء اتفاقية التسوية الودية الموقعة والمعتمدة من مجلس الإدارة، وقبول استقالة الدكتورة ميسون نبيل محمد عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ).