10 مناطق ستنقطع عنها المياه مساء اليوم فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد ، أنه نظراً لتنفيذ أعمال إصلاح خط طرد محطة 10s الرئيسية، وتنفيذ خط طرد بديل لمحطة رفع صرف صحى 10s بالقابوطى، سيترتب عليه قطع مياه الشرب.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه سوف يتم قطع مياه الشرب من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد حتى الساعة السادسة صباح غد الإثنين.

وأشارت محافظة بورسعيد، إلى أن ذلك سيكون في المناطق الآتية:

-القابوطي

-مساكن الاسراء

-أبراج النور

-مساكن اللبانة

-منطقة السيد متولى والمطحن

_ أبراج مبارك

- بروتكس

_بنك الاسكان

-شباب الخريجين

-أبراج القنال الداخلي