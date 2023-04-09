وزارة الصحة تحذر من إصابات جرثومة المعدة.. وتكشف: تسبب السرطان

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من إصابات جرثومة المعدة مؤكدة أنها تسبب مضاعفات خطرة تصل إلى حد الإصابة بمرض سرطان المعدة.

وقالت الوزارة، أنه يجب الفحص وإجراء التحاليل بشكل دورى للكشف عن الإصابة من عدمه.

وأكد الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية وأستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، أن نسبة إصابة المصريين بجرثومة المعدة بلغت 80% بينما يصاب أكثر من 50% من سكان العالم بالمرض مضيفا أن الكشف المبكر عن المرض يساهم في الحماية من مضاعفات المرض.

وأضاف عصمت، أنه تم تحديث البرتوكولات العلاجية الخاصة بمواجهة المرض الذى يسبب مضاعفات خطرة إذا لم يتم علاجها وذكر مستشار منظمة الصحة العالمية أن جيزوميزول الخاص بعلاج جرثومة المعدة يحقق نسبة شفاء أكثر من 90%.

وتابع، لابد من التفرقة بين العدوى والمرض، فالعدوى نستطيع القول إنها ربما لم تسبب مشاكل مرضية كبرى بينما المرض يحدث مشكلات كبيرة ومضاعفات مختلفة للمريض.

وذكر الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، أن نسبة الشفاء من جرثومة المعدة ببرتوكولات العلاج الرباعية المتضمنه الأدوية الحديثة وتصل إلى 90% مشيرا إلى أن البرتوكولات العلاجية الثلاثية لم تعد تصلح لشفاء المريض وقال الخياط إن 70% من المصابين بجرثومة المعدة تكون عدوى فقط بينما الخطورة تكمن في تسبب جرثومة المعدة فى التهاب مزمن في المعدة يؤدي لضمور الغشاء الخاص بالمعدة مما قد يسبب سوطان للمعدة، مضيفا جرثومة المعدة تسبب قرحة والإثنا عشر كما تسبب التهابا مناعيا يقلل من الصفائح الدموية وعُسر الهضم الوظيفي.