نادى الشبان المسلمين ببنى سويف يكرم 76 من قدامى الرياضيين.. صور

بنى سويف هانى فتحى

كرم نادى الشبان المسلمين ببني سويف برئاسة الكابتن توني عثمان رئيس النادي وعضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قدامى الرياضيين، ورياضيي بني سويف في مختلف الألعاب احتفاء بهم وتقديرا لمسيرتهم الرياضية التي أثرت الوسط الرياضي في بني سويف وعلى مستوى الأندية المصرية المختلفة فى أمسية رمضانية تحت عنوان يوم الوفاء.

وشهد نادى الشبان المسلمين ب مدينة بنى سويف احتفالية كبرى للاحتفال بنجوم الألعاب الرياضية المختلفة، شمل الحفل فيلم مسجل عن مراحل تطوير النادى وفيلما آخر عن تاريخ المكرمين رياضيا فى مختلف الألعاب ، وتكريم 76 من قدامى الرياضيين.

حضر التكريم النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن والنواب عبدالله على عبدالله مبروك، رمضان أبو حسان، نادر نسيم، حنان سليمان و مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وسيد أمين نقيب الرياضيين في بني سويف وعدد من الرياضيين ونجوم الألعاب المختلفة والإعلاميين ومراسلى الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من أهالى حى المرماح.

وقال الكابتن تونى عثمان، رئيس مجلس إدارة نادى الشبان المسلمين ببني سويف، خلال الاحتفالية، إن تكريم الرموز الرياضية بالمحافظة بمختلف الألعاب الرياضية، وبكاقة الأندية المصرية يأتى كنوع من رد الجميل لهؤلاء الرموز الرياضية التى ساهمت في رفع اسم المحافظة وتشريفها ووضعها على الساحة الرياضية بشكل مشرف ويدعو إلى الفخر.

وأضاف " عثمان " أن تكريم الرموز الرياضية والشعبية بالمحافظة، يساعد في إيصال رسالة إيجابية لجميع النشء الصغير مفادها أن الرسالة الرياضية ممتدة طيلة الحياة، بكل ظروفها وذكرياتها التى كانت ومازالت هى سر من أسرار السعادة للشعب المصري، موضحا أن هذه الاحتفالية استطاعت أن تجمع شمل العديد من الرموز الرياضية ببني سويف، وذلك بعد فترة زمنية طويلة لم يكن في الإمكان أن يتم اللقاء والتجمع بيتهم بسبب ظروف الحياة، مما يؤكد أن هذة الاحتفالية جاءت لم الشمل بين زملاء الملاعب منذ عشرات السنين ، مشيراً إلى أنه تم تكريم 76 من الرياضيين ببنى سويف .

وجاءت أسماء الرموز الرياضية التى تم تكريمها خلال الاحتفالية بيوم الوفاء: الدكتور أحمد عبدالخالق، فتحى عبدالسلام، عاطف عبدالجواد، أحمد حنفى، محمود الأسيوطي، وائل حبيب، سعيد عبدالحميد، صلاح بدر، ماهر محمد أحمد، أحمد عبدالعال، جمال صديق، عبدالنبى سيد، مصطفى الأمين، أحمد فتحى جابر سليم، سمير جابر، ريهام ابو الدهب، محروس عزوز، عصام الدين فتحى، مصطفى عبدالحميد، فكرى بهنساوى، أحمد رفاعى، سيد شريف، حسن القللى، على عبدالله، سامى رضوان، عفت يونس، سامح البرنس، أحمد معارك، هشام الجبالى، مصطفى إبراهيم.

ومن قدامى اللاعبين مجدى الصغير، محمد رمضان، أحمد أمين، مجدى لبيب، أحمد شعبان، حمدى الشريف، حسن البنا، حسن ابو العينين، بهاء عيسى، سيد عمران، حسن موسى، شديد قناوى عادل نور، حاتم معوض، محمد سعيد عمران، حمادة ناجى، أيمن شكرى، أحمد عبدالفتاح، أحمد عبدالمنعم، عاطف عبدالعزيز، حمدى فاروق، ربيع دسوقي، محمد أبو الحسن، رمضان محمد إبراهيم، مصطفى يوسف، سيد ابو زيد، رمضان السيد، عزت عباس، حسن الديرى، أشرف امين، مجدى كمال، أشرف ريعو.

ومن قدامى المدربين علاء عبد الكريم، عماد عبدالخالق، محمد عبدالرحمن، نجيب عبدالحميد، أيمن جاب الله، ممدوح زعزوع، رحب عبد المنعم، سيد الأمين، أحمد طه، عويس عيد، على سعد، محروس سالم، شديد قناوى، وحيد اسماعيل.