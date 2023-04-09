وأوضح المصدر - في تصريح خاص لوكالة تاس الروسية، والتي لم تكشف عن هويته - "تتعاون (تريبوفا) مع المحققين، ويتم فحص جميع أقوالها بعناية من قبل مجموعات التحقيق والعمليات تشغيل التي تضم العشرات من أفراد إنفاذ القانون. كما يؤدي التحقيق حاليا إلى تحديد جميع الشركاء المحتملين للمتهمين والعمل على تحديد دوافع العملية.



ووفقا للتحقيق، ففي 2 أبريل 2023، قامت تريبوفا ، بناء على تعليمات من محركيها في أوكرانيا، بإحضار تمثال صغير مفخخ إلى مقهى في وسط مدينة سانت بطرسبرج وقدمته إلى تاتارسكي.



ونتيجة للانفجار الذي أعقب ذلك بثوان توفي تاتارسكي وأصيب أكثر من 30 شخصا كانوا في المقهى في الوقت الحالي.