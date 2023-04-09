مصطلحات قضائية.. تعرف الفرق "الجناية والجنحة والمخالفة" في أروقة المحاكم

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات والمسميات التي تستخدم في المؤسسات القضائية والمحاكم دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات قضائية بعض المسميات المتداولة، ويرصد الفرق بين "الجناية والجنحة والمخالفة" فى المحاكم والنيابات.

قسم فقهاء القانون الجريمة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهى "الجناية والجنحة والمخالفة"، وتكييف الدعوى على أنها جناية أو جنحة أو مخالفة أمر حدده قانون العقوبات، ونستعرض في السطور التالية الفرق بين الثلاثة .

الجناية: هى أشد وأقسى أنواع الجرائم ولذلك تصل عقوبتها إلى الإعدام ، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة، وتوجد بعض الجنايات تعاقب بالإعدام، ويكون الطعن على الحكام أمام محكمة النقض.

الجنحة: يعرفها القانون بأنها عمل إجرامي "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات ، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وقد أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.

المخالفة: تعتبر أدنى الجرائم جسامه بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها ، فالغالب منها يكون محالفة لأوامر المشرع ونواهيه فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة، وأداء وظيفتها فى انتظام ، ونص القانون على عقوبات بالنسبة لها وهى : الغرامة أو الحجز.