مستشار الرئيس للصحة: سنعلن قريبا كورونا فيروسا متوطنا بعد انحسار الحالات.. صور

كتبت أمل علام تصوير أحمد معروف

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية،في تصريحات خاصة خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 على تأسيس المنظمة، اليوم بالقاهرة، إن هناك انحسارا لحالات كورونا، ولكن مازال يوجد حالات قليلة، ويتم التعامل معها مثل الفيروسات التنفسية الأخرى، والإجراءات الوقائية مهمة جدا والترصد، وقريبا سنعلن أن كورونا أصبح فيروسا متوطنا مثل الفيروسات التنفسية الأخرى.

وقال، أهنئ منظمة الصحة العالمية بهذا الاحتفال، والرسالة الذى وجهها الرئيس السيسي إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية كانت معبرة تماما لأن مصر كانت من أوائل الدول التي كانت في شراكة مع المنظمة، وفى تعاون كامل وشامل والتعامل متبادل سواء تبادل الآراء والخبرات، والكشف عن الأمراض وعمل إحصائيات عن الأمراض الموجودة بالعالم، والتعاون يكاد يكون يوميا، موضحا أن مصر تملك مجموعة من الكوادر والخبرات، وأثبتت التجارب أن التعاون المؤسسى على مستوى العالم كله في منتهى الأهمية ونستفيد من خبرات المنظمة وتنعكس على العالم كله.

من جانبه قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن اسهامات منظمة الصحة العالمية سواء في مقرها الاقليمى لشرق المتوسط يدير ويشرف على السياسات الصحية لــ 22 دولة من إقليم شرق المتوسط، أو على مستوى العالم، وخصوصا خلال جائحة كورونا.

وأكد، إن العلاقة وطيدة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وأكبر دليل لها وجود المكتب الاقليمى لشرق المتوسط في مصر، موضحا إن منظمة الصحة العالمية كان لها دور في تقييم مصر في مكافحة فيروس سي، وارشاداتهم الكبيرة، والاشادة بدور الرئيس السيسى في اعلاء صحة المواطن المصرى من خلال المبادرات الرئاسية، موضحا، إن كل هذه الإنجازات كانت لها أثر في احتفالنا اليوم بانجازات منظمة الصحة العالمية اليوم بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء المنظمة.