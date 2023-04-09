محافظ المنوفية يلتقى مسئولى البنك الزراعى لبحث دعم الأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمود شاكر

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المحاسب محمد الشاذلى رئيس قطاع البنك الزراعي فرع المنوفية، تأتى تلك الزيارة في إطار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعى، لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة للمحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وجميع العاملين بالقطاع بمناسبة شهر رمضان، مثمناً الدور المجتمعى للبنك الزراعى، وتقديره لمسئولياته المجتمعية تجاه المواطنين من الأسر الأكثر إحتياجاً وتقديم الرعاية الشاملة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك الزراعى، وأشار المحافظ إلى أنه تم إستلام (800) كوبون لشراء المواد الغذائية بقيمة إجمالية (200 ألف جنيه ) كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتلك الفئات المستحقة " مرحلة أولى " ، على أن يتم صرف الكوبونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين ، لافتاً إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق التام بين المحافظة والبنك الزراعى لتحديد الحالات المستحقة وفق لجنة المساعدات الإنسانية بالديوان العام.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون بالتعاون الكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في النهوض والإرتقاء بمستوى الحياة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تفعيلاً لمبدأ التكافل الإجتماعى والتى تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى تلك الفئات إهتماماً بالغاً وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة لبناء الإنسان المصرى.

وفى نهاية اللقاء تبادلا محافظ المنوفية ورئيس قطاع البنك الزراعي المصري الدروع التذكارية ، فيما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى تقديراً للتعاون المثمر لخدمة المجتمع.