لحقت بابنتها.. وفاة الأم ضحية انفجار أسطوانة بوتاجاز فى منزلها بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

توفيت سيدة من محافظة الشرقية ، أحد ضحايا حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلها، وذلك بعد 3 أيام من وفاة ابنتها، فيما يخضع اثنان من أبنائها للعلاج بالمستشفى.

يستعد أهالي قرية المالكيين البحرية التابعة لمركز الحسينية، لتشيع جنازة السيدة أميمة محمد فوده، فور وصول الجثمان من المستشفي، اتشحت القرية بالسواد، لوفاة الأم بعد ثلاثة أيام من وفاة نجلتها علياء مسلم 15 سنه، متأثرة باصابتها.

وكانت مستشفى الحسينية المركزي، احتجزت اربعة مصابين قبل أسبوعا، سيدة أميمة محمد فودة و أطفالها الثلاثة " علياء و هيا و محمد حسيني مسلم، من قرية الملكيين البحرية، بحروق بدرجة الثانية و الثالثة، أثر انفجار أسطوانه البوتاجاز وقت آذان المغرب الجمعة الماضية،علي الفور دفعت بسيارات الاسعاف و المطافي، لاخماد الحريق،ونقل المصابين الي المستشفي .