كمين ينهى رحلة تاجر البانجو قبل ترويجه بين المتعاطين فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو بين عملائه في الصف، واعترف المتهم بحصوله على المخدر من عاطل ليتولى ترويجه بين المتعاطين من عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بعد أن رصدته التحريات خلال تردده على عدة مناطق بالصف، لترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين له، في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة بيع المخدر لعملائه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه كان يستعد لترويج المخدر المضبوط بحوزته بين عملائه، لتحقيق مكاسب طائلة، وأشار إلى استخدامه الهاتف في التواصل مع زبائنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.