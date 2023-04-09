عوامل تعرضك لهشاشة العظام وكيف تتجنبها

كتبت نهير عبد النبى

هشاشة العظام مرض تتدهور فيه العظام أو تصبح هشة بسبب انخفاض كتلة العظام وفقدان أنسجة العظام، وغالبًا ما يشار إلى الحالة باسم "المرض الصامت"، لأنك لا تشعر بأن عظامك تضعف، ولا يعرف الكثير من الناس حتى أنهم مصابون بهذه الحالة إلا بعد كسر العظام.

وحسب ما ذكره موقع webmed يزيد ترقق العظام من خطر الكسور، خاصة في الوركين والعمود الفقري والمعصمين في الواقع، يتسبب مرض هشاشة العظام في حدوث ما يقدر بنحو تسعة ملايين كسر سنويًا في جميع أنحاء العالم ولكن في كثير من الحالات، يكون العَرَض الأول الذي قد يصيب الشخص هو كسر في العظام، غالبًا نتيجة السقوط، وفي أغلب الأحيان في العمود الفقري أو الرسغ أو الوركين أو الحوض.

ترتبط العديد من العوامل بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بهشاشة العظام من عدة عوامل خطر، بينما لا يعاني البعض الآخر من أي منها، بعض عوامل الخطر متأصلة ولا يمكن تغييرها تشمل هذه العوامل:

- السيدات خاصة في سنوات ما بعد انقطاع الطمث

-وجود تاريخ عائلي من الكسور

-أن تبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر

-وجود عظام صغيرة أو رقيقة

-انخفاض مستويات هرمون الاستروجين (من انقطاع الطمث أو انقطاع الدورة الشهرية ) لدى النساء ، أو انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال

-التدخين

-الاستهلاك المفرط للكحول

-فقدان الشهية أو الشره المرضي

-النقص الغذائي في الكالسيوم وفيتامين د

-عدم ممارسة الرياضة

-الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية

وهناك بعض خيارات نمط الحياة التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع هشاشة العظام ، مثل:

-الإقلاع عن التدخين بالإضافة إلى كونه ضارًا للقلب والرئتين، فإن التدخين مضر أيضًا للعظام، حيث إن المدخنين قد يمتصون كميات أقل من الكالسيوم من الأطعمة التي يتناولونها.

-تجنب الإفراط في شرب الكحول الأشخاص الذين يشربون الكثير من الكحول هم أكثر عرضة لفقدان العظام وكسر العظام بسبب سوء التغذية وخطر السقوط.

-اتباع نظام غذائي صحي اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د أمر بالغ الأهمية لصحة العظام.

-أداء تمارين رفع الأثقال: الأنشطة البدنية التي تجبرك على العمل ضد الجاذبية، مثل المشي والمشي لمسافات طويلة ، تقوي عظامك وعضلاتك.

يساهم نقص الكالسيوم في الجسم بمرور الوقت في الإصابة بهشاشة العظام، أظهر الباحثون أن تناول الكالسيوم المنخفض مرتبط بانخفاض كتلة العظام، وفقدان العظام السريع، وارتفاع معدلات الكسور.

يحتاج الجسم طوال الحياة إلى مستويات مختلفة من الكالسيوم تزداد حاجة الجسم للكالسيوم أثناء الطفولة والمراهقة لأن الهيكل العظمي ينمو بسرعة تحتاج النساء الحوامل والمرضعات أيضًا إلى الكثير من الكالسيوم، كما هو الحال بالنسبة للنساء بعد سن اليأس والرجال الأكبر سنًا.

-مع تقدمك في العمر، يصبح جسمك أقل كفاءة في امتصاص الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك ، كلما تقدمت في العمر، زادت احتمالية تناول الأدوية لمختلف الحالات الصحية، ويمكن أن تتداخل هذه الأدوية مع امتصاص الجسم للكالسيوم.

تشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أن استطلاعات التغذية الوطنية تشير إلى أن العديد من الأمريكيين يستهلكون أقل من نصف الكمية الموصى بها من الكالسيوم، وتشمل الأطعمة التي تعتبر مصادر جيدة للكالسيوم ما يلي:

-منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب والزبادي والجبن والآيس كريم

-الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل البروكلي، والكرنب، والبوك تشوي، والسبانخ

-السردين والسلمون بالعظام

-لوز

-الأطعمة المدعمة بالكالسيوم، مثل عصير البرتقال وحليب الصويا والحبوب والخبز

-إذا لم تحصل على ما يكفي من الكالسيوم من الطعام، فقد تحتاج إلى تناول مكملات الكالسيوم تحدث مع طبيبك حول الكمية المناسبة لجسمك.