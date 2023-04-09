ضبط المتهم بالتعدي على السيدة المسنة بالعجوزة لإطعامها القطط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بدفع سيدة "مسنة" مما أدى إلى سقوطها أرضاً.

بالفحص أمكن تحديد هوية السيدة (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة).. وباستدعائها قررت أنها تقوم بوضع الطعام لبعض القطط بالمنطقة سكنها ، وأضافت أنها بتاريخ الواقعة فوجئت بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالسب والشتم ودفعها أرضاً مما أدى إلى إصابتها بسحجة بالوجه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين السيدة المشار إليها لاعتيادها إلقاء الأطعمة داخل حديقة العقار محل سكنه لإطعام الحيوانات ، مما يتسبب فى انبعاث روائح كريهة فقام على إثر ذلك بدفعها أرضا على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.