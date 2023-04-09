وذكرت وزارة الزراعة الجامبية- في بيان- أنه تم جمع عينات من "محمية تانجي للطيور" فى جامبيا، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من العاصمة بانجول، بعد الإبلاغ عن نفوق العديد من الطيور البرية.

وأوضحت أنه تم إرسال العينات إلى مختبر في داكار، وجرى التأكد من الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، إذ تعمل السلطات "بشكل وثيق للمساعدة في تقليل انتقال العدوى على مستوى الطيور البرية أثناء العمل.. لمنع تسرب المرض إلى الدواجن".

يذكر أن جامبيا محاطة بالكامل تقريبًا بالسنغال، التي أبلغت عن تفشي إنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، كما اكتشفت السلطات السنغالية المرض بين الطيور البرية، الشهر الماضى.