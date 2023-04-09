توجيهات للرئيس السيسى بمواصلة العمل المكثف فى مشروعات الزراعة والرى والإنتاج (إنفوجراف)

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقى والرأسى لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية فى مصر، ومن بينها المشروعات فى مناطق شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى قطاعات الزراعة والرى والإنتاج الزراعى والغذائى، والتى تتعاظم أهميتها حالياً فى ضوء التحديات العالمية الجسيمة التى طرأت خلال الأعوام الماضية، موجهاً فى هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص فى هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.