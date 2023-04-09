انخفاض عدد السائحين في كييف بنحو 90٪ منذ الهجمات الروسية

أ ش أ

أفادت إحصاءات صادرة عن سلطات العاصمة الأوكرانية كييف بأن 98 ألف سائح أجنبي زار كييف خلال عام 2022، وهو ما يمثل عُشر رقم العام السابق له، عندما زار المدينة أكثر من مليون سائح أجنبي.

وحسبما أشارت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية، أوضحت الإحصاءات أن عائدات ضريبة السياحة في كييف في عام 2022 بلغت 38.8 مليون هريفنا مقابل 76 مليون هريفنا في يناير 2021.

وأضافت البيانات أن معظم السياح الذين قدموا إلى كييف العام الماضي كانوا من إسرائيل وتركيا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما أفادت البيانات بأن عدد السائحين المحليين في كييف شهد أيضا انخفاضا في عام 2022 إلى واحد على عشرة مقارنة بالعام 2021، بما يقدر 172 ألفًا مقابل 2.1 مليون سائح في عام 2021.

جدير بالذكر أن مؤشر الضريبة السياحية الذي تحقق في البلاد خلال عام 2022 جاء بشكل رئيسي بسبب زيارات الوفود الأجنبية وممثلي وسائل الإعلام، الذين يأتون إلى أوكرانيا للعمل وليس لقضاء عطلة.