اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل اليوم بأحد الزعف بداية أسبوع الآلام

الأحد، 09 أبريل 2023 04:00 ص
الكنيسة تحتفل اليوم بأحد الزعف بداية أسبوع الآلام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، أحد الزعف بداية أسبوع الآلام، حيث تتزين الكنائس بـ"سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، فى هذا اليوم وذلك فى تقليد سنوى،  وذلك وسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد، ويقومون فى هذا اليوم أيضا بصنع أشكال من سعف النخيل للاحتفال، بدخول المسيحإلى أورشليم كملك ليستقبله الشعب بفرح سعف النخيل، ومن هنا جاءت الفكرة والربط بين الاحتفال بالسيد المسيح واستخدام السعف، وفى ذكرى الاحتفال به.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلامويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوموالأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط. 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

احد الزعف

اسبوع الآلام



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