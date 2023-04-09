السجن المؤبد لعامل قتل سيدة بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ح.ا.ع" عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل المجنى عليها "م.ا.م"، بقرية الأحايوة شرق بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل سيدة فى مسكنها والعثور على جثتها فى حالة خنق، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وفى يوم الحادث حدثت بينهما من مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنق المجنى عليها وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ك"بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ن.ج" بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه عن طريق ارسال رسائل تهديد له عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ووسائل الاتصال بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.