"البحوث الإسلامية" يوجّه قوافل التوعية إلى السويس والقاهرة ووداي النطرون

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قوافل توعوية إلى محافظات السويس، والقاهرة، والسادات بمحافظة المنوفية، ووادي النطرون بمحافظة البحيرة؛ وذلك ضمن خطة التوعية المجتمعية الشاملة التي ينفذها المجمع في مناطق متنوعة على مستوى الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد: إن فعاليات تلك القوافل تستمر على مدار أسبوع؛ حيث تنفذ برنامجًا توعويًا شاملًا من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الجمهور، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بالمجتمع المصري والعمل على حل المشاكل المجتمعية التي تواجهه، نظرًا لما يمثله أمن المجتمع من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

أضاف عيّاد أن برنامج عمل القوافل يركز على الشباب، من خلال التأكيد على أهمية البناء الفكري والثقافي المتكامل لهم، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية، إضافة إلى الحديث عن استغلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك في التقرب إلى الله وتحصيل الخير.

من جانبه قال الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني الدكتور محمود الهواري: إن اللقاءات والندوات التي ينفذها أعضاء القوافل في المدارس، والمعاهد، والنوادي، والمستشفيات، والمصانع، والمراكز الثقافية وأماكن التجمعات المختلفة، تستهدف ترسيخ المفاهيم المجتمعية المهمة، كما تركز على التوعية بالكثير من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة في الأماكن المستهدفة بالتوعية.