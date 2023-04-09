البابا فرنسيس يترأس قداس عيد الفصح فى ساحة القديس بطرس

كتب ـ إيهاب محمد

ترأس البابا فرنسيس القداس الإلهي لعيد الفصح الذي انضم إليه العشرات من الأساقفة وعشرات الآلاف من الحجاج والسياح في ساحة القديس بطرس، حيث جعلت زهور الربيع المساحة الواسعة مشرقة، وفقا لموقع "نيويوك بوست".

تم نقل زهور التوليب ذات اللون البرتقالي والأحمر، وأزهار فورسيثيا وغيرها من الأزهار الموسمية الملونة في شاحنات من هولندا يوم السبت وتم وضعها في مزارع لتزيين ساحة الفاتيكان، والتي امتلأت بسرعة يوم الأحد بسكان روما وزوار الأسبوع المقدس.



الساحة



البابا فرانسيس

وتجمع حوالي 45 ألف شخص في بداية القداس منتصف الصباح، بحسب أجهزة الأمن بالفاتيكان.

لا يزال فرنسيس، 86 عامًا ، يتعافى من التهاب الشعب الهوائية، وتخطى موكب الجمعة العظيمة التقليدي في الكولوسيوم في روما بسبب درجات الحرارة الليلية الباردة غير المعتادة.

وبدا البابا فرنسيس بحالة جيدة، خلال قداس عشية عيد الفصح، فى عظته التي ألقاها أمام نحو 8 آلاف شخص، تحدث البابا فرنسيس عن المرارة والفزع وخيبة الأمل التي يشعر بها الكثيرون اليوم.

وقال: "شعرنا بالعجز والإحباط إزاء قوة الشر، والصراعات التي تمزق العلاقات، ومنطق الحسابات واللا مبالاة التي يبدو أنها تحكم المجتمع، وسرطان الفساد، وانتشار الظلم، ورياح الحرب الباردة".