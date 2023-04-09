اليوم السابع
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الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع شاب فى مشاجرة بالهرم

الأحد، 09 أبريل 2023 01:09 م
الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع شاب فى مشاجرة بالهرم قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع شاب، نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في الهرم، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة. 
 
واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص في الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين شخصين، انتهت بمقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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