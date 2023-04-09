أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-4-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9-4-2023.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.072 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.28%، والعرب على 6.66%، واستحوذت المؤسسات على 21.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 90.2 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 16674 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19862 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6894 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2935 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 28.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.61%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 43.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.21%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.229 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.57%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.25%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 8.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.65%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 24.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 1.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.552 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.