أخبار البورصة اليوم الأحد 9-4-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.072 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.072 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 406.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.28%، والعرب على 6.66%، واستحوذت المؤسسات على 21.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 90.2 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 16674 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19862 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6894 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2935 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 150 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 8 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين عدد 30 ألف سهم، 300 ألف سهم، 750 ألف سهم، 904.9 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بي إنفستمنتس القابضة 490 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 6780 سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء الأولى عدد 1.6 مليون سهم خزينة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.44%، شراء الثانية 4.12 مليون سهم.