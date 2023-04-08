96 ألف ساعة تطوعية.. تكثيف أعمال التطوع فى النصف الأول من رمضان بالحرم النبوى

إيمان حنا

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، أعمالها خلال الفترة من غرة شهر رمضان المبارك حتى ليلة الخامسة عشرة.

وبلغت الفرص التطوعية 31 فرصة بإجمالي 96.823 ألف ساعة تطوعية، وبلغ عدد رحلات خدمات التنقل اليومية 33.189 ألف رحلة استفاد منها 270.515 ألف مستفيد، وبلغ عدد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة 193 خدمة؛ استفاد منها 31.002 ألف، كما بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 1108، فيما وزعت 47.315 ألف عبوة ماء زمزم من خلال المتطوعين.

ومن جهة أخرى، كانت مدير عام الإدارة العامة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مشاعل آل مبارك قد أكدت أن عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن بلغ أكثر من 3000 متطوع.

وقالت آل مبارك، "إن المتطوعين مشاركون مع قطاعات مختلفة سواء في مجال الصحة أو الترجمة أو غيره من المجالات بهدف تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن".

وأضافت: "نحن مستمرون في أعمالنا التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك".

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، قد أنهت أمس الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال المعتكفين والمعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفتحت الإدارة العامة للتفويج ممثلة في إدارة تفويج المصلين عددًا من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين.