14 طبيبا من 4 جامعات مصرية يقدمون خدمات صحية مجانية لأهالى سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام 14 طبيا من 4 جامعات لتقديم خدمات صحية مجانية لأهالى المحافظة.

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية و تشمل الدكتورة نجلاء عاطف جهاز هضمي ومناظير، والدكتور حاتم صلاح الدين أنف وأذن وحنجرة، ودكتور يوسف فهيم اشعه، ودكتور سامح حمدي جراحه مخ واعصاب ، ودكتور احمد عباس، ودكتور نادر عبدالرحيم جراحه قلب وصدر، ودكتور امر الله عبدالمنعم طب الأورام، ودكتور حاتم محمد جراحه عامه، ودكتور محمود ياسين ، ودكتور خالد علي رمد، ودكتورأحمد السيد تجميل، ودكتور عمرو الشحات عظام، ودكتور أحمد زين، ودكتور ابراهيم محمد ، ودكتور كريم محمد تخدير، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

وأشارت ميرفت عبد الجواد منسق عام القوافل، إلى أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.