اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة الشيخ أبو الحسن الخطيب رئيس بيت العائلة بأسيوط

السبت، 08 أبريل 2023 02:27 م
وفاة الشيخ أبو الحسن الخطيب رئيس بيت العائلة بأسيوط الشيخ أبو الحسن الخطيب
كتبت إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفي الشيخ على أبو الحسن الخطيب، رئيس بيت العائلة بأسيوط، ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما، ذلك بعد صراع مع المرض.
 
والشيخ علي أبو الحسن الخطيب، من علماء الأزهر الشريف، وتدرج فى المناصب الدينية حتى وصوله إلى منصب الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، واختياره رئيس لبيت العائلة المصرية منذ صدور قرار بإنشائه.
 
ويعتبر من القيادات الدينية والشعبية، التي ساهمت فى ترسيخ العمل العام، وإنهاء العديد من المصالحات في الخصومات الثأرية، وإنهاء الخلافات الطائفية.
 
كما له العديد من المواقف الوطنية،على مدار سنوات عمره، والتصدى للأفكار المتطرفة و الإرهاب.

الشيخ علي ابو الحسن الخطيب

رئيس لجنة الفتوي بالازهر

بيت العائلة بأسيوط



الموضوعات المتعلقة

مركز الأزهر العالمى للفتوى يحى ذكرى وفاة الشيخ مصطفى إسماعيل.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:24 م

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 27 أكتوبر 1861.. وفاة الشيخ محمد عياد طنطاوى فى روسيا.. ابن «نجريد» الذى علم الروس اللغة العربية وأوصاه محمد على باشا بتعلم «الروسية»

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:00 ص

شيخ الأزهر يعزى ملك البحرين فى وفاة الشيخة مثايل آل خليفة

الأربعاء، 20 يوليو 2022 11:10 ص

وزيرة التخطيط تقدم واجب العزاء لسفيرة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:25 م

وزير شئون المجالس النيابية يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الأربعاء، 18 مايو 2022 04:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة