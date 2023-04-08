وفاة الشيخ أبو الحسن الخطيب رئيس بيت العائلة بأسيوط

كتبت إيمان مهنى

توفي الشيخ على أبو الحسن الخطيب، رئيس بيت العائلة بأسيوط، ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف الأسبق، عن عمر يناهز 85 عاما، ذلك بعد صراع مع المرض.

والشيخ علي أبو الحسن الخطيب، من علماء الأزهر الشريف، وتدرج فى المناصب الدينية حتى وصوله إلى منصب الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، واختياره رئيس لبيت العائلة المصرية منذ صدور قرار بإنشائه.

ويعتبر من القيادات الدينية والشعبية، التي ساهمت فى ترسيخ العمل العام، وإنهاء العديد من المصالحات في الخصومات الثأرية، وإنهاء الخلافات الطائفية.

كما له العديد من المواقف الوطنية،على مدار سنوات عمره، والتصدى للأفكار المتطرفة و الإرهاب.