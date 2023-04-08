ندوة توعوية لمواجهة الأفكار المغلوطة والاحتفال بيوم اليتيم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب و الرياضة بكفر الشيخ ، ندوة توعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة والغير سوية بمركز شباب إبشان ليلا، بمشاركة 200 عضو من أعضاء مراكز شباب بيلا وتقام سلسلة الندوات التوعوية بمحافظات مصر احتفالا بحلول شهر رمضان المعظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة و وزارة الأوقاف المصرية من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أدار الندوة نخبة من علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الدكتور طلعت عبدالله بسيوني، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ عبد السلام فرحات، إمام وخطيب، والشيخ محمد عبد العزيز قارئاً ومبتهلا، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزى، عضو مجلس النواب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب و عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، وصبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، ومحمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا، وأيمن غالى، نائب رئيس مجلس مدينة بيلا نيابة عن الدكتور جمال ساطور، و ابراهيم موافى رئيس قرية ابشان.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة تهدف إلى توعية الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة الغير سوية لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب، وإبراز دور الشباب فى التصدى للشائعات والأفكار الهدامة المعوقة لخطة التنمية، مضيفاً أن الندوة التوعوية تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب فى إطار الدور الدعوى التثقيفى الذى تقوم به من خلال برامجها المتعددة وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال فاعليات تقدمها وزارة الأوقاف للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع بأطيافه من خلال مراكز الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، احتفالا بيوم اليتيم بمركز شباب الكوم الطويل،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بمشاركة 40 طفل، وشارك الأطفال الألعاب الترفيهية الخفيفة، وكرة القدم، ولعبة الكراسى الموسيقية على موسيقى الأغنيات، وتم توزيع الهدايا على الأطفال،

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها حماية حقوق الطفل وأن يحيا حياة أفضل، ومن خلال برامج إدارة تنمية النشء تقدم العديد الفعاليات بمراكز الشباب منها الاحتفال بيوم اليتيم الذى يعود الاحتفال به للمرة الأولى في عام 2003، باقتراح من أحد المتطوعين بجمعية الأورمان الخيرية بتنظيم حملة قومية لرعاية اليتيم و تنظيم حفل سنوى يحتفل به أول جمعة من شهر أبريل.