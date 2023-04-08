مع دخول الصيف.. لماذا يتم طلاء الأشجار باللون الأبيض فى أسوان؟

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة فى أسوان، تنتشر ظاهرة طلاء سيقان الأشجار بالجير، وتعتبر عملية طلاء سيقان الأشجار بالجير وكبريتات النحاس، من العمليات المهمة لدى بعض المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات والأسرار وراء طلاء الأشجار، وما له من تأثير إيجابى على الأشجار وتحقق عملية طلاء سيقان الأشجار بالجير وكبريتات النحاس العديد من الفوائد وهي كالآتى:

- تعمل علي حماية الأشجار من الآفات وذلك عن طريق إغلاق الشقوق المتسببة في التشعيب.

- تحافظ على حيوية ورطوبة الساق بسبب أن الجير الأبيض يعكس أشعة الشمس.

- تطلى الأشجار بعد مرور أربع سنوات على زراعتها ويكون بعد نهاية الشتاء حتى فصل الصيف.

- تحتاج الأشجار المثمرة إلى الطلاء للوقاية من الآفات وحمايتها من حرارة الصيف الشديدة.

- وحول المكونات وطريقة التحضير وعملية الطلاء تحضير 20 لتر من خليط الطلاء فأنه يحتاج الي 5 كجم جير + 0.5 كجم كبريتات نحاس + 20 لتر ماء.

- بعد تحضير الخلطة يجب على المزارع تجربة الطلاء على شجرة واحدة في البداية للتأكد من جاهزيته.

- الانتظار مدة 20 دقيقة للتحقق من لون الطلاء

- في حالة رخاوة أو بهتان اللون، يجب إضافة كمية من الجير للمحلول وإذا كان الطلاء ثقيلا يجب إضافة كمية من الماء.

- بعد التأكد من سلامة الطلاء يقوم المزارع بطلاء السيقان الرئيسية من المناطق الملامسة للتربة وحتى منطقة التفرع.