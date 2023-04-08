اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 06:01 م
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مراقبة الأغذية بالدقهلية تضبط 54 منشأة بدون ترخيص وتعدم 1117 كيلو أغذية

السبت، 08 أبريل 2023 05:22 م
مراقبة الأغذية بالدقهلية تضبط 54 منشأة بدون ترخيص وتعدم 1117 كيلو أغذية حملة تموينية
الدقهلية شريف الديب

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قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 196 منشأة تبين أن 54 منها دون ترخيص و8 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 139 محضراً و سحب 68 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1117 كيلو من أغذية متنوعة و 237 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
 
وفى إطار الاستعداد لعيد الفطر قام مكتب مراقبه الاغذيه المركزي ببلقاس بالمرور على مصانع الكعك والبسكويت بناحيه بسنديله حيث تم المرور علي عدد  8 منشآت  تبين ان منها 3 دون ترخيص و5 منشأت بها خطر داهم يستوجب الغلق الفوري .كما تم تحرير 9 محاضر و وإعدام 74 كيلو عجين وعجوه جوزهند وسمن بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و جاء ذلك توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

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