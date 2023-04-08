اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء.. صور

السبت، 08 أبريل 2023 12:11 ص
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء.. صور مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء

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نظمت مؤسسة الوسيمى الخيرية حفل إفطار الأيتام على مستوى محافظة شمال سيناء، بحضور أبناء الشهداء والأيتام بمناطق ومدن بئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ورفح والعريش.

 

حفل الإفطار الذى تم تنظيمه بالمدينة الشبابية بالعريش، شهد تكريم الأيتام وأبناء الشهداء، وتسليم 60 طفل هدايا عينية عبارة عن ألف جنيه لكل طفل يتيم إلى جانب لعب أطفال، بالإضافة إلى تسليم جهاز عروسة.

حضر الاحتفالية اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، ومدير عام التضامن الاجتماعي، والكابتن إيهاب بيتا وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار العسكرى بالعريش.

مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (1)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (1)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (2)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (2)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (3)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (4)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء

مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (5)

مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (6)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (7)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (8)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (9)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء

مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (10)

مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (11)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (12)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (13)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل لأيتام شمال سيناء 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (14)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء

 

مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (15)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (16)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (17)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (18)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (19)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (20)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (21)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (22)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (23)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء
 
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء (24)
مؤسسة الوسيمى تنظم حفل إفطار لأيتام شمال سيناء

مؤسسة الوسيمى الخيرية

حفل إفطار الأيتام بشمال سيناء

أبناء الشهداء والأيتام بشمال سيناء

المدينه الشبابية بالعريش

تكريم الأيتام وأبناء الشهداء

اللواء هشام الخولي

الكابتن إيهاب بيتا



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