ليس فقط رئتيك.. اعرف مدى تأثير التدخين على صحة عظامك

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من عوامل الخطر لتقليل كثافة العظام والمشاكل المتعلقة بالعظام، مثل هشاشة العظام، وتشمل قلة النشاط البدني والشيخوخة واستهلاك الكحول والتدخين والتغيرات في الهرمونات، ومع ذلك، عندما نتحدث بشكل خاص عن التدخين كعامل خطر رئيسي، فهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤثر على صحة العظام.

تأثير التدخين على الهرمونات

وفقًا لموقع "healthline"، للتدخين تأثير كبير على توازن الهرمونات، بما في ذلك هرمون الاستروجين، وهو جزء لا يتجزأ من بناء والحفاظ على عظام قوية ونظام هيكلي صحي، وفقًا للتقرير فإن التدخين يعيق هرمون الكالسيتونين الذي يساعد في بناء العظام.

الكالسيتونين، الذي تنتجه الخلايا C في الغدة الدرقية، هو هرمون يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم، إنه يعمل على منع وظائف ناقضات العظم التي عادة ما تكسر العظام.

بالإضافة إلى ذلك، يزيد التدخين من هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يتسبب في انهيار العظام، وجدت الأبحاث أن المستويات المرتفعة من الكورتيزول، والمعروفة أيضًا باسم هرمونات التوتر، يمكن أن تعطل تكوين بانيات العظم الضرورية لتكوين العظام.

أخيرًا، يعد هرمون الاستروجين أحد أهم الهرمونات لبناء العظام بشكل فعال. وجدت الأبحاث أن الإستروجين يساعد في نمو ونضج العظام وكذلك في تنظيم دوران العظام في عظام البالغين، هذا هو السبب في أن نقص هرمون الاستروجين يسبب أشكالًا مبكرة ومتأخرة من هشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس ويلعب دورًا في تطور هشاشة العظام لدى الرجال المسنين، وفقًا للبحث.

تأثير التدخين على الأوعية الدموية

يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية، ما يحد من وصول الدم إلى عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك العظام، فهو يقيد الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة للوصول إلى الأعضاء المستهدفة وبالتالي يعيق وظائف الجسم الصحية. هذا يمكن أن يضعف العظام ويجعلها أكثر عرضة للإصابات والكسور.

الآثار السيئة للنيكوتين والسموم في السجائر

النيكوتين مادة سامة موجودة في التبغ، تقيد الأوعية الدموية وتحد من تدفق الدم وتحرم أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك العظام، من تلقي الأكسجين والمواد المغذية، هذا لا يمكن أن يضعف العظام فقط ويجعلها أكثر عرضة للإصابات والكسور ولكن يمكن أن يبطئ أيضًا عملية الشفاء في الجسم.

الشيخوخة، تاريخ عائلي لأمراض العظام والجنس والحجم ومستويات الهرمون هي بعض عوامل الخطر الرئيسية لسوء صحة العظام، بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤثر بعض خيارات نمط الحياة أيضًا على خطر إصابتك بمشاكل العظام، وتشمل هذه التدخين واستهلاك الكحول وقلة النشاط البدني والنظام الغذائي.

خطوات تطوير العادات الصحية

اتخاذ الخطوات اللازمة وتطوير العادات الصحية يمكن أن يقضي على أو يقلل من خطر حدوث مثل هذه المشكلات، إليك ما يمكنك فعله:

أدرج فيتامين د والأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي

التمرين المنتظم هو المفتاح

الإقلاع عن التدخين والحد من تناول الكحول

الحفاظ على وزن صحي