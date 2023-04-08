اليوم السابع
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لازم تبلغ 121 حرصا على سلامة الأسرة لو اتكرر تذبذ التيار الكهربائي

السبت، 08 أبريل 2023 02:00 ص
لازم تبلغ 121 حرصا على سلامة الأسرة لو اتكرر تذبذ التيار الكهربائي وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطورة تكرر تذبذب التيار الكهربائي والخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الأسرة ضد حوادث الماس الكهربائي ، وذلك من خلال التقدم بشكوى سواء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
 
1- من خلال التوجه إلى مقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2 - من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3 - من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.
 
4 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
 
5 - من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).
 
7-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة 121.
 
8-تقديم شكوى على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.
 
9- تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

تذبذ التيار الكهربائي



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