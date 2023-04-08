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عميد إعلام cic: مسلسلات المتحدة الـ15 حلقة إيجابية وتوفر المط فى أحداث غير جوهرية

السبت، 08 أبريل 2023 01:44 م
عميد إعلام cic: مسلسلات المتحدة الـ15 حلقة إيجابية وتوفر المط فى أحداث غير جوهرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب ــ محمد صبحى

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قالت الدكتورة أمال الغزاوى أستاذ الإعلام وعميد كلية إعلام cic، إنه يحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها استطاعت الخروج من تابوهات المسلسل ذو الـ30 حلقة والدخول فى المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، وهو اتجاه إيجابى وجيد ويوفر الوقت والهدر والمط فى أحداث غير جوهرية بالمسلسلات.
 
وأشادت الدكتورة أمال الغزاوى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، بأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تحقيق تنوع فى مسلسلات رمضان 2023 ، ما بين المسلسلات الوطنية والأطفال والتاريخية والدينية ومسلسل الكتيبة 101، والذى يبرز دور القوات المسلحة وتضحيات الأبطال والشهداء وهو ما ينعكس على تعليم أولادنا وشباب الجمهورية الجديدة دور القوات المسلحة فى الدفاع عنا وتوفر الأمن والأمان والتصحية بحياتهم.
 
وتابعت الدكتورة أمال الغزاوى عميد كلية الإعلام cic، أن المسلسلات الوطنية تساهم على زرع الوطنية والانتماء والولاء للجمهور من الشباب موجهة الشكر إلى رواد العمل الدراسى الكتيبة 101 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 
 
 

الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية

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