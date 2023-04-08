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عميدة إعلام عين شمس تشيد بمسلسل الكتيبة 101: قيمة فنية كبيرة

السبت، 08 أبريل 2023 01:25 م
عميدة إعلام عين شمس تشيد بمسلسل الكتيبة 101: قيمة فنية كبيرة مسلسل الكتيبة 101
كتب ـ محمود راغب

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أشادت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، بمسلسل الكتيبة 101 للشركة المتحدة، موضحة أنه يعتبر من أهم الأعمال خلال مسلسلات رمضان 2023 حيث يمثل قيمة فنية كبيرة.
 
وأشارت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مسلسل الكتيبة 101 يحمل رسائل قيمة عن الفداء الوطن والتضحية ويسلط الضوء على  كفاح وتضحيات الجيش والشرطة ضد الإرهاب .
 
ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .
 
وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.
 
 

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

الكتيبه 101

مسلسل الكتيبه 101



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