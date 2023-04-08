طفل شرقاوى يتقدم باختراع روبوت لإطفاء الحرائق بالمنتدى الأفروأسيوي للابتكار

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصل أحمد حسين 14 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادى، على المركز الأول بالمنتدى الأفروأسيوي للابتكار والتكنولوجيا، حيث أقيمت المسابقة بمدرسة إيليت الدولية بالقاهرة في 14 مارس 2023، بحضور أكثر من 800 طالب وطالبة من مصر والوطن العربى.

وقال الدكتور محمد حسين طبيب صيدلى والد أحمد من مدينة فاقوس محافظة الشرقية: ابني شارك فى المسابقة بموضوع المدينة الذكية smart city ، وبفضل الله حصل على المركز الأول وتم تصعيده للنهائيات التي ستقام بالمغرب للتنافس علي مستوى قارتي افريقيا واسيا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن محمد يعشق مادة العلوم، لدرجة أن مدرس المادة أشاد به وأوصاني شخصيا بالاهتمام بيه.

وبدأ يشارك في معمل المدرسة بمشاريع من المنهج وخارج المنهج، وأول مشروع اخترعه محمد كان عن الطاقة البديلة واستخدام طاقة الرياح لتوليد الطاقة و رشحته المدرسة لمسابقة " المخترع الصغير " ،من خلال اهتمامه بالبرمجة بدأ يدرسها كويس جدا ويتعلم لغات فيها كتير فتعلم برمجة الروبوت وعمل أول روبوت لإطفاء الحرائق وكان عمل فردي وحصد المركز الثانى جمهورية فى مسابقة " المخترع الصغير".

ثم شارك في فريق عمل ضخم دولي وهو عمل وبرمجة روبوت لحل مشكلة النقل البحري، كانت فكرته مستوحاة من مشكلة السفينة العالقة بقناة السويس شاحنة الحاويات الضخمة "إيفر غرين، وكنتيجة لذلك عمل مدينة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي لحل مشكلة التغير المناخي وهذا الاختراع فاز بيه اول جمهوري موخرا بالمنتدى الافرو اسيوي.

وأوضح والد محمد أن محمد شارك فى العديد من المسابقات، وحصد مراكز متقدمة رغم صغر عمره فقد تم اختياره للحصول على جائزة ملهم الدولية مقدمة من اتحاد رواد الأعمال العرب وسوف يستلمها في 11 مايو 2023 كما تم تكريمه من وكالة ناسا الفضائية بالجامعة الامريكية بالقاهرة لسنتين على التوالي 2022 و 2021 وشارك بتطبيق للموبايل لتعليم الطلاب في المدارس عن مسبار باركر الشمس في مسابقة تطبيقات الفضاء الدولية وحصل علي المركز الرابع جمهوري في مسابقة الروبوت الدولية first Lego leage في مكتبة الإسكندرية في مارس 2022 .

وشارك بروبوت لحل مشكلة النقل البحري وكانت برعاية مكتبة الاسكندرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و تكنوفيوتشر كما حصد المركز الثاني جمهورية في مسابقة المخترع الصغير بالقاهرة برعاية وزارة التربية والتعليم 2020 عن روبوت لإطفاء الحرائق دون تدخل رجال الإطفاء.