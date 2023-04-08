ضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية و490 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تحرير 209 محضرا تموينيا متنوعا بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها اليوم السبت، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

جاء ذلك في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية، من مجهودات لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين .

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن المحاضر التى تم تحريرها خلال يوم واحد من الحملات تنوعت ما بين 89 مخالفات مخابز ، و 120 مخالفات أسواق بنطاق المحافظة ، لافتاً أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر ضد صاحب طلمبة غير مرخصة لتموين السيارات بناحية عزبة عمرو بمركز أشمون لحيازته كمية قدرها2000 لتر سولار ، 2000 لتر بنزين 80، وقيامه بتجميعها دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة وعدم إتباع إجراءات السلامة المهنية بقصد التربح وبيعهما في السوق السوداء ، كما تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية بندر منوف لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 490 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87،5% بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق .

وأكد وكيل وزارة التموين، مواصلة اللجان الميدانية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية،على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.