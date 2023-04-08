ضبط 3 أشخاص مطلوبين فى 48 قضية بوسائل المواصلات

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة ل شرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث نجحت في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 قضية، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية، وذلك حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق، وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنيا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 12 قضية وذلك حال تواجده بأحد المواقف بالإسكندرية.