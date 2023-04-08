اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص مطلوبين فى 48 قضية بوسائل المواصلات

السبت، 08 أبريل 2023 12:36 م
ضبط 3 أشخاص مطلوبين فى 48 قضية بوسائل المواصلات حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث نجحت في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 قضية، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.
 
 وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية، وذلك حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق، وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة المنيا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 12 قضية وذلك حال تواجده بأحد المواقف بالإسكندرية.
 
 

ضبط هاربين

احكام قضائيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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