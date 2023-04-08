شباب الخير بقنا..مائدة بدأت بصينية وانتهت بمئات الوجبات للصائمين (فيديو وصور)

قنا صابر سعيد

فكر أحدهم فى تقديم وجبة للإفطار للصائمين، فبدأ فى تجهيز صينية طعام من منزله، والذهاب بها فى موعد الإفطار يفتش عن الأهالى من المارة، الذين يتواجدون فى موعد الآذان ليقدم لهم الطعام، وكانت تلك الفكرة لأول مرة منذ 9 سنوات، بعدها شارك عدد كبير من أبناء المنطقة فى تجهيز الوجبات، وأطلقوا مبادرة مطبخ ومائدة الخير بقلب مدينة دشنا شمال قنا، لتنطلق بسواعد الشباب أكبر موائد المدينة التى تقدم عشرات الوجبات اليومية إلى الصائمين المتواجدين فى المدينة، أو الذين يتواجدون على مائدة الطعام فى وقت الإفطار.

هنا لا فرق بين صغير وكبير، فالجميع يقدم يد العون لخدمة المائدة والصائمين، تجمعهم روح المحبة وحب الخير ومساعدة الآخرين، ويقدمون أفضل الوجبات اليومية التى تتنوع ما بين اللحوم البلدية والفراخ والكفتة والأسماك، ويشرف على متخصصين فى طهى الطعام على مدار أكثر من 8 سنوات، خصصوا جزءًا من وقتهم لإعداد الطعام بروح من الحب وتقديمه فى أطباق على المائدة، وتوزيع وجبات على الزائرين للمدينة مثل المرضى المتواجدين فى العيادات.

قال حسين محمد، من الشباب المشارك، أن مجموعة من الشباب جاءت لهم الفكرة فى إنشاء مائدة الطعام تطوعًا فيما بينهم خلال شهر رمضان المبارك ويتواجد عدد كبير منهم، حيث يقومون بتجهيز الوجبات داخل المطعم وتوزيعها على المغتربين والأشخاص القادمين من خارج المدينة وأيضًا يتواجد وجبات ثابتة على الطعام وبدأت الفكرة منذ 9 سنوات، لافتًا أن العمل يبدأ من الساعة 4 عصرًا وحتى انتهاء موعد الفطار وتتنوع الوجبات يوما بعد يوم وليس وجبة ثابتة يوما، ويتراوح عدد الشباب ما بين 15 إلى 20 شابا.

وأوضح إسلام مبارك، شيف مشارك فى المائدة، أن الوجبات تتنوع ما بين الكفتة ومعها أرز وبطاطس وسلطات وكذلك اللحمة والفراخ والسمك وتشكيلة الخضار من يوم إلى آخر، ويتطوع للتواجد على مدار شهر رمضان وتجهيز الطعام والوجبات للصائمين بمشاركة الشباب، حيث يبدأ من الساعة 2 ظهرًا بتنظيف الطعام ويتواجد الشباب للتجهيز قبل شهر رمضان بأسبوع أو أكثر، وتواجد على مدار 9 سنوات معهم للمساعدة وتتنوع الأعمال مابين صغار وشباب وكبار فى السن أيضًا.



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