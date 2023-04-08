روسيا تحتج على تصريحات مبعوث كندا بالأمم المتحدة بشأن استهداف مدّون روسى

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن موسكو احتجت رسمياً لدى كندا، بعد أن وصف مبعوثها لدى الأمم المتحدة بوب راى، مدوناً روسياً لقي حتفه في انفجار قنبلة بأنه "دعائي خبيث"، ومحرض على الكراهية.



وأضافت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت دبلوماسياً كندياً رفيع المستوى للاحتجاج بشدة على تصريحات راي التي وصفتها بأنها "تجل آخر لاختمار الرهاب من الروس في كندا".



وغرد راي عبر "تويتر": "لم يكن صحافياً (فلادلين تاتارسكى).. لقد كان دعائياً خبيثاً ومحرضاً على الكراهية وينشر معلومات مضللة وله سجل إجرامي.. الصحافيون الروس إما في المنفى أو في السجن".



وأدلى بوب راي مبعوث كندا الدائم لدى الأمم المتحدة بهذه التصريحات بعد اغتيال تاتارسكي أحد المدافعين عن الحملة العسكرية الروسية بأوكرانيا في انفجار قنبلة في سانت بطرسبورغ الأحد الماضي.



وجاءت تصريحات راي بعد أن تقدمت البعثة الروسية بشكوى في الأمم المتحدة على عدم تعليق وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الدولية على اغتيال تاتارسكي.