اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 03:00 م
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رصف ورفع كفاءة شوارع مدينة الإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 770 ألف جنيه

السبت، 08 أبريل 2023 01:58 م
رصف ورفع كفاءة شوارع مدينة الإبراهيمية بالشرقية بتكلفة 770 ألف جنيه رصف ورفع كفاءة شوارع مدينة الإبراهيمية
الشرقية- إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن.
 
كلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أى معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بمدينة الإبراهيمية بطول 2700 متر مسطح وبتكلفة 770 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمنطقة.
 
وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى متلاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الشرقية

رصف الشوارع

الابراهيمية

اخبار الشرقية



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