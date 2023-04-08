المكرونة بـ17جنيها واللحمة بـ 190 فى معرض أهلا رمضان بالمنوفية.. فيديو وصور

يعد معرض أهلا رمضان بالمنطقة التاسعة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، من أهم المعارض على مستوى محافظة المنوفية، حيث يتوفر به جميع السلع الغذائية والدواجن واللحوم الطازجة واللحوم المثلجة، تحت إشراف مديرية التموين بمحافظة المنوفية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات، وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.
و رصد "اليوم السابع" التوافد الكبير من المواطنين على أكبر معارض أهلا رمضان بمدينة السادات بالمنوفية، بجانب الأسعار التى تم توفيرها بأسعار مخفضة، حيث تشمل الأسعار ما يلي الأرز 15 جنيه ، السكر 15 و16 جنيه ، الشاي 40 جرام 5 جنيهات ، الباذنجان 5 جنيهات ، الشطة البلدي 7 جنيهات ، البصل 7 جنيهات ،البطاطس 5 جنيهات ، كيلو ترمس 35 جنيه ، خيار بلدى 2 كيلو بـ15 جنيه ، كيلو بسلة 20 جنيه ، جنيه 9 جنيهات ، زيت هدية 37 جنيه ، كيلو مكرونة 17جنيهات ،زيت 3 لتر 100 جنيه ، عدس أصفر 40 جنيه ، عدس بجبة 35 جنيه ، كيلو فول 25 جنيه ، فول مجروش 35 جنيه للكيلو.
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