المكرونة بـ17جنيها واللحمة بـ 190 فى معرض أهلا رمضان بالمنوفية.. فيديو وصور

يعد معرض أهلا رمضان بالمنطقة التاسعة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، من أهم المعارض على مستوى محافظة المنوفية، حيث يتوفر به جميع السلع الغذائية والدواجن واللحوم الطازجة واللحوم المثلجة، تحت إشراف مديرية التموين بمحافظة المنوفية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات، وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

و رصد "اليوم السابع" التوافد الكبير من المواطنين على أكبر معارض أهلا رمضان بمدينة السادات بالمنوفية، بجانب الأسعار التى تم توفيرها بأسعار مخفضة، حيث تشمل الأسعار ما يلي الأرز 15 جنيه ، السكر 15 و16 جنيه ، الشاي 40 جرام 5 جنيهات ، الباذنجان 5 جنيهات ، الشطة البلدي 7 جنيهات ، البصل 7 جنيهات ،البطاطس 5 جنيهات ، كيلو ترمس 35 جنيه ، خيار بلدى 2 كيلو بـ15 جنيه ، كيلو بسلة 20 جنيه ، جنيه 9 جنيهات ، زيت هدية 37 جنيه ، كيلو مكرونة 17جنيهات ،زيت 3 لتر 100 جنيه ، عدس أصفر 40 جنيه ، عدس بجبة 35 جنيه ، كيلو فول 25 جنيه ، فول مجروش 35 جنيه للكيلو.

وأعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تنظيم مايقرب من 97 معرضا وشادر بجميع أنحاء المحافظة تابعة لمديرية التموين ، بالإضافة إلى المعارض الأخرى التى تنظمها الجهات الأخرى.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة " لليوم السابع " ، أن نسبة مبيعات المعارض والشوادر للسلع الغذائية مايقرب من 95%.

واكد أنه جميع المعارض والشوادر تشهد زحام من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية ، ويتم إمداد المعارض بالسلع الغذائية لمحاربة الغلاء مثال الأرز والسكر وغيرها من السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه يتم يوميا عمل حملات تموينية لضبط الأسعار لمحاربة الغلاء .