اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد القيامة مساء 15 أبريل

السبت، 08 أبريل 2023 06:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد القيامة مساء 15 أبريل البابا تواضروس الثاني
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت الموافق 15 أبريل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 
 
 
ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النوابوالشيوخ.
 
 
ومن المقرر أن يشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

احتفالات عيد القيامه



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