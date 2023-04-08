القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بحدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل زوجته بحدائق أكتوبر، نتيجة خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بحدائق أكتوبر فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، أن زوج السيدة اعتدى عليها بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أسفر عن مقتلها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم ضبط أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.