الشيخ زين محمود يتألق فى حفل فلكلورى على مسرح المعهد الفرنسى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية حفل فنى ضمن فعاليات المعهد فى شهر رمضان المبارك بعنوان "تجليات رمضان"، والتى استضافت فرقة الشيخ زين محمود على مسرح المعهد.

وقال بيان المعهد أن الحفل الفنى يأتى ضمن استضافة مجموعة متميزة من المطربين والموسيقيين الفلكلوريين المصريين الموهوبين الذين شاركوا فى الحفاظ على ثقافة مصر الغنية وتعزيزها من خلال موسيقاهم وعروضهم.

يذكر أن المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية نظم حفل موسيقى بعنوان " ليالى رمضان" أحياه العازف مايكل أنسى، حيث تضمن برنامج الحفل موسيقي مسلسلات من أعمال عمار الشريعي، ميشيل المصرى و حسن ابو السعود إلى جانب أعمال غنائية من التراث العربي و مقطوعات من تأليف مايكل أنسي يشاركه المسرح: فادي جرجس: بيانو ، راجى كمال: قانون ، محمد أبو عوف: تشيللو ، شريف رامز: باص جيتار، فادى عزت: ايقاع وحسن محمد: ايقاع.